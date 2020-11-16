Умер актер театра Моссовета Юрий Черкасов

Актер Театра им. Моссовета Юрий Черкасов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», — говорится в сообщении.

Причины смерти актера не называются.

Отпевание актера состоится 16 ноября в 20:00 в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Прощание пройдет 17 ноября в 11:00 в театре. Похоронят Черкасова на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. В 1991 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В Театре им. Моссовета он играл с 1991 года. На его счету более 30 ролей в ряде постановок, в том числе в таких, как «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Страсти по Митрофану», «Чайка», «Муж, жена и любовник» и других, «Иисус Христос — суперзвезда», «Горе от ума» и «Преступление и наказание».

Кроме того, Черкасов снялся в нескольких фильмах. Среди них — «Русский террор» (исполнил роль Владимира Ленина), «Таксистка», «Очарование зла», «А у нас во дворе», «Форс мажор», «Миллионы в сети», «Так не бывает», «Коммунальный детектив», «Братья по обмену» и в других.

В июне 2019 года Черкасов был удостоен звания Заслуженного артиста России.