Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 03:43 SpaceX совершил второй пилотируемый запуск к МКС Технологии и медиа, 03:29 Умер актер театра Моссовета Юрий Черкасов Общество, 02:45 Александр Шмеркевич: где в мире самая передовая медицина РБК и ВТБ Привилегия, 02:30 Пашинян посоветовал военным решить вопрос со «скулящими» протестующими Политика, 02:13 Студентам в Подмосковье запретили учиться в очном формате Общество, 02:00 Примерка, подгонка, доставка и еще восемь причин покупать онлайн РБК и ЦУМ, 01:38 Санду обошла Додона на 7 п.п. по результатам подсчета 97% протоколов Политика, 01:24 Правозащитники назвали число задержанных на акциях протеста в Белоруссии Политика, 01:10 Рэп или k-pop: музыка поколения Z Совместный проект, 00:32 Санду обошла Додона на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов Политика, 00:30 При пожаре в квартире на севере Москвы пожарные спасли шестерых человек Политика, 00:04 МВД внедрит нейросети для поиска серийных убийц и создания «фотороботов» Технологии и медиа, 00:00 Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID Политика, 15 ноя, 23:53
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Общество ,  
0 

Умер актер театра Моссовета Юрий Черкасов

Актер Театра им. Моссовета Юрий Черкасов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», — говорится в сообщении.

Причины смерти актера не называются.

Отпевание актера состоится 16 ноября в 20:00 в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Прощание пройдет 17 ноября в 11:00 в театре. Похоронят Черкасова на Митинском кладбище.

В Театре им. Моссовета представили нового художественного руководителя
Общество
Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. В 1991 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В Театре им. Моссовета он играл с 1991 года. На его счету более 30 ролей в ряде постановок, в том числе в таких, как «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Страсти по Митрофану», «Чайка», «Муж, жена и любовник» и других, «Иисус Христос — суперзвезда», «Горе от ума» и «Преступление и наказание».

Кроме того, Черкасов снялся в нескольких фильмах. Среди них — «Русский террор» (исполнил роль Владимира Ленина), «Таксистка», «Очарование зла», «А у нас во дворе», «Форс мажор», «Миллионы в сети», «Так не бывает», «Коммунальный детектив», «Братья по обмену» и в других. 

В июне 2019 года Черкасов был удостоен звания Заслуженного артиста России.

театр им.Моссовета актер смерть
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Умер режиссер и актер Валентин Тепляков
Общество
Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев
Общество
Умер актер Андрей Сиротин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter