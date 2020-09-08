В Театре им. Моссовета представили нового художественного руководителя

Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В Театре имени Моссовета министр правительства Москвы Александр Кибовский представил его нового художественного руководителя — Евгения Марчелли. Об этом сообщается на сайте театра.

Как сообщает ТАСС, в своем выступлении Кибовский отметил, что данное назначение не спонтанное, оно было согласовано с труппой театра. «Это решение поддержано не только сообществом вовне, но и имеет хорошую проработку внутри», — сказал он. Труппа приняла Марчелли аплодисментами, передает агентство.

На протяжении 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял народный артист России Павел Хомский. Он работал в театре с 1973 года, в 1985 году стал главным режиссером, а в 2000-м — художественным руководителем.

После этого театр находился под руководством его директора Валентины Панфиловой совместно с худсоветом труппы.