Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 13:58
Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 16:38 «Спартак» объявил о возвращении в клуб коммерческого директора Спорт, 16:37 Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса Политика, 16:35 В Театре им. Моссовета представили нового художественного руководителя Общество, 16:22 Вьетнамская компания разработала люксовый кроссовер с 420-сильным мотором Авто, 16:17 «Вектор» опубликовал фото своей вакцины от коронавируса Общество, 16:14 Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе перед дерби с ЦСКА Спорт, 16:12 Минобороны Белоруссии анонсировало учения «Славянское братство — 2020» Общество, 16:09 Нехорошие квартиры: 7 признаков жилья, которое опасно покупать Недвижимость, 16:04 Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах Общество, 16:03 Как закалялся EdTech: российский рынок в контексте глобальных трендов Экономика образования, 16:00  Акции конкурента Tesla подорожали на 34% Инвестиции, 15:58 Беглов ответил на слухи о своей отставке словами «пусть клевещут» Политика, 15:52 Хакеры взломали словацкую криптобиржу Eterbase Крипто, 15:50
Общество ,  
0 

В Театре им. Моссовета представили нового художественного руководителя

Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона
Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В Театре имени Моссовета министр правительства Москвы Александр Кибовский представил его нового художественного руководителя — Евгения Марчелли. Об этом сообщается на сайте театра.

Как сообщает ТАСС, в своем выступлении Кибовский отметил, что данное назначение не спонтанное, оно было согласовано с труппой театра. «Это решение поддержано не только сообществом вовне, но и имеет хорошую проработку внутри», — сказал он. Труппа приняла Марчелли аплодисментами, передает агентство.

Умер худрук театра им. Моссовета Павел Хомский
Общество

На протяжении 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял народный артист России Павел Хомский. Он работал в театре с 1973 года, в 1985 году стал главным режиссером, а в 2000-м — художественным руководителем.

После этого театр находился под руководством его директора Валентины Панфиловой совместно с худсоветом труппы.

Евгений Марчелли окончил в 1985 году московское Театральное училище (ныне Театральный институт) им. Б. Щукина по специальности «режиссер драматического театра».

В августе 1991 года был назначен художественным руководителем в драматическом театре Советска в Калининградской области (ныне «Тильзит-театр»), позднее был худруком театров в различных регионах. С 2019 года Марчелли ставил спектакли в Москве, всего он поставил более 70 представлений.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания
Теги: театр им.Моссовета, худрук, Департамент культуры Москвы
Материалы по теме
В театре Моссовета ответили на сообщения о госпитализации Талызиной
Общество
В театре им. Моссовета уточнили причину отмены спектаклей с Сухоруковым
Общество
В театре Моссовета подтвердили продолжение работы с Домогаровым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter