Пашинян посоветовал военным решить вопрос со «скулящими» протестующими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал военным вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос со «скулящими под стенами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами. Горжусь вами», — написал Пашинян.

Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook осудил заявление Пашиняна.

«Это очень опасное заявление, которым, по сути, делается призыв к гражданской войне. Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность, правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом. Необходимо предотвратить все попытки самосуда», — написал Татоян.

После заявления Пашиняна о намерении подать в отставку сообщил на странице в Facebook руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян.

«После заявления Пашиняна я решил написать заявление об отставке, прекратить свое членство в правящей партии «Гражданский договор»», — написал Сисерян.

Также о намерении сложить депутатские полномочия сообщила в Facebook депутат правящей фрации «Мой шаг» Гаяне Абраамян. «С этого момента считаю бессмысленными свои полномочия. Прошу прощения за все ошибки», — написала Абраамян.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября.

В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении» и победе своей страны.

Никол Пашинян объяснил подписание документам отсутствием у Армении иного выхода. По словам Пашиняна, решение о подписании документа было принято на основе анализа военной ситуации. Он добавил, что на перемирии настояла армия.