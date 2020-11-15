Немецкие ученые перечислили подавляющие коронавирус натуральные напитки

Группа немецких ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в ходе исследования пришла к выводу, что напитки из ряда натуральных продуктов способны уничтожить в организме человека коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в препринте, размещенном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Как утверждается в исследовании, сок черноплодной (Aronia melanocarpa) рябины способен уничтожить 97% коронавируса в организме за пять минут. Помимо этого, сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает гранатовый сок (Punica granatum).Третья жидкость, которая помогает бороться с коронавирусом — это зеленый чай (Camellia sinensis), считают ученые.

Для того, чтобы избавиться от 80% патогенов COVID-19, ученые рекомендовали пациентам полоскать данными растворами ротоглотку и промывать носоглотку

В исследовании добавляется, что разрушительное влияние на вирусные белки оказывают растительные полифенолы и кислая среда.

В ходе исследования ученые смешали напитки с вирусными частицами и вирусом гриппа А (IAV), аденовирусом 5 (AdV5) и SARS-CoV-2. Наблюдение проводилось в условиях с комнатной температурой. Эксперты также воздействовали разными соками и чаем на свиной грипп.

«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», — говорится в исследовании.

Ранее ученые из французского Университета Прованса (Université de Provence — Aix-Marseille I) определили температуру, необходимую для гибели коронавируса.

В ходе эксперимента исследователи нагревали клетки коронавируса до 60 градусов по Цельсию в течение часа и обнаружили, что после теплового воздействия некоторые его штаммы могли размножаться. Согласно исследованию, полностью коронавирус погиб после нагрева до 92 градусов в течение 15 мин.