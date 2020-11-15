В Минске отпустили задержанных российских журналистов

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В белорусской столице отпустили российских журналистов, задержанных во время освещения акции протеста. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

«Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены», — уточнил он.

Как пишет «РИА Новости», чей корреспондент оказался среди задержанных, всего в полицию забрали пять журналистов. Их удерживали в отделении более двух часов, столько у белорусских правоохранителей заняла проверка документов сотрудников СМИ.

Трое задержанных, по уточнению «РИА Новости», работали на акции протеста в минском дворе, который получил неофициальное название «площадь перемен». Все журналисты имели опознавательные знаки прессы и разрешение на работу в Белоруссии. Помимо них полиция задержала и доставила в отделение двоих сотрудников одного из российских телеканалов.