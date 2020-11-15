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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске отпустили задержанных российских журналистов

Фото:BelaPAN / Reuters
Фото: BelaPAN / Reuters

В белорусской столице отпустили российских журналистов, задержанных во время освещения акции протеста. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

«Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены», — уточнил он.

В Минске на акции протеста задержали журналистов российских СМИ
Общество
Фото:Reuters

Как пишет «РИА Новости», чей корреспондент оказался среди задержанных, всего в полицию забрали пять журналистов. Их удерживали в отделении более двух часов, столько у белорусских правоохранителей заняла проверка документов сотрудников СМИ.

Трое задержанных, по уточнению «РИА Новости», работали на акции протеста в минском дворе, который получил неофициальное название «площадь перемен». Все журналисты имели опознавательные знаки прессы и разрешение на работу в Белоруссии. Помимо них полиция задержала и доставила в отделение двоих сотрудников одного из российских телеканалов.

О задержании своих сотрудников в воскресенье также сообщали ТАСС и «Интерфакс».

Силовики разогнали протестующих на очередной воскресной акции в Минске
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Фото:ТАСС

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В Минске 15 ноября началась акция протеста «Я выхожу» в память о погибшем Романе Бондаренко. Он был избит во дворе собственного дома неизвестными в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать протестные красно-белые ленты.

Силовики использовали против протестующих в Минске светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Кроме того, они ликвидировали стихийный мемориал в память о Бондаренко, возникший на «площади перемен».

По всей Белоруссии на протестных выступлениях 15 ноября задержали, по последним данным, более 700 человек.

Протесты начались после оглашения результатов президентских выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция с таким результатом не согласилась. Лукашенко же заявил, что за протестами стоят западные страны.

Минск журналисты задержания
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