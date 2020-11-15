Глава Минздрава Украины нашел позитив в своем заражении коронавирусом

Максим Степанов (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что заражение коронавирусом поможет ему оценить недочеты в медицинской системе и лучше понять больных COVID-19. Об этом он рассказал в Facebook.

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать позитив. И нашел его в этот раз», — отметил Степанов.

Министр указал, что во время пандемии всегда смотрел на ситуацию «глазами медиков», теперь же у него появилась возможность «пройти этот путь в качестве пациента». Таким образом Степанов на себе проверит «маршруты пациентов и протоколы лечения». Министр планирует ежедневно делиться своим опытом и сразу же искать вместе с Минздравом Украины пути решения выявленных им проблем.

Сейчас Степанов находится на самоизоляции и работает удаленно. Ранее коронавирус подтвердили у президента Украины Владимира Зеленского, министра финансов страны Сергея Марченко, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и главы офиса президента страны Андрея Ермака.