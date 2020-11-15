В Ставрополе трое человек пострадали при пожаре в шестиэтажке
В многоквартирном шестиэтажном доме Ставрополя начался пожар, трое человек пострадали. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.
«Есть пострадавшие — три человека. С термическими ожогами два человека доставлены в РБ (районную больницу. — РБК), одному человеку помощь оказана амбулаторно», — уточняется в сообщении.
Из здания эвакуировали около 200 человек. Пожар произошел по адресу: ул. Пригородная, 235/2.
Сигнал о пожаре в квартире поступил в 13:45 (время совпадает с московским), в 15:05 возгорание потушили. Огонь, по предварительной информации МЧС, распространился на площади 70 кв. м.