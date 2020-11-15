В Ставрополе трое человек пострадали при пожаре в шестиэтажке

Согласно справке МЧС, этот дом не газифицирован. Источник ТАСС сообщил, что причиной мог стать «хлопок газа» в баллоне, находившемся в одной из квартир.

В январе пожар произошел в Ставропольском крае в селе Горькая Балка Советского городского округа. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок.