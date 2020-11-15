Cын Рогозина сообщил о смерти заболевшего COVID-19 замглавы «Ильюшина»

Алексей Рогозин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Заместитель генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина генерал-майор Юрий Смелтер умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Facebook сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин.

«Сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заместитель генерального директора «Ильюшина» генерал-майор Юрий Волдемарович Смелтер», — сообщил он.

Ранее Рогозин-младший руководил «Ильюшиным», он покинул свой пост в апреле прошлого года.

По словам Рогозина, вместе с умершим они работали над многими проектами и участвовали в совместных командировках. «Весной 2017 года мы вместе пришли в «Ил», — рассказал он. Смелтер, как уточнил Рогозин, занимался всеми авиационными программами, работал с поставками в войска военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По оценке экс-главы ПАО «Ил», Смелтер пользовался авторитетом и среди военных, и среди гражданских специалистов.