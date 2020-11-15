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Автомобиль Росгвардии опрокинулся в ходе погони в Красноярском крае

Видео: mvd24 / VK
Видео: mvd24 / VK
Video

На юге Красноярского края опрокинулся автомобиль сотрудников Росгвардии во время погони за нарушителем. Об этом сообщает местное издание «Наш Красноярский край» (НКК) со ссылкой на ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Погоня за автомобилем ВАЗ-2106 началась в Ужуре, когда водитель не остановился по требованию полиции. Водитель попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Два человека погибли в ДТП при попытке уйти от погони полиции
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Фото:pro_10tvrm / VK

Позднее к погоне присоединился экипаж Росгвардии. Увидев впереди второй автомобиль сотрудников правоохранительных органов, нарушитель
столкнулся с ним, в результате чего машина опрокинулась.

Находившиеся внутри автомобиля сотрудники Росгвардии получили травмы. Водителя, пытавшегося скрыться от властей, задержали. Ему назначили проведение медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

автомобиль Росгвардия погоня Красноярский край
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