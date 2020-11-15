Автомобиль Росгвардии опрокинулся в ходе погони в Красноярском крае

Видео: mvd24 / VK

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На юге Красноярского края опрокинулся автомобиль сотрудников Росгвардии во время погони за нарушителем. Об этом сообщает местное издание «Наш Красноярский край» (НКК) со ссылкой на ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Погоня за автомобилем ВАЗ-2106 началась в Ужуре, когда водитель не остановился по требованию полиции. Водитель попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Позднее к погоне присоединился экипаж Росгвардии. Увидев впереди второй автомобиль сотрудников правоохранительных органов, нарушитель

столкнулся с ним, в результате чего машина опрокинулась.