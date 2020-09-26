Два человека погибли в ДТП при попытке уйти от погони полиции

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В Саранске двое мужчин погибли в ДТП при попытке уйти от полицейской погони. Об этом сообщает МВД по Республике Мордовия.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 03:40 мск 26 сентября на улице Победы в Саранске. По предварительной информации, сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Opel Vectra, который ехал на высокой скорости с выключенными фарами.

После того, как инспектор потребовал остановиться, водитель иномарки попытался скрыться, совершая «опасные маневры», сообщило МВД. При повороте он не справился с управлением и наехал на световую опору.

В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 33-летний пассажир. Еще один 19-летний пассажир был госпитализирован.