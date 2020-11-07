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В Дагестане начали проверку после отравления 40 человек в кафе

Фото:Андрей Аркуша / Global Look Press
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

Прокуратура Дагестана совместно с Роспотребнадзором начала внеплановую проверку одного из кафе, где 40 человек отравились блюдами из курицы. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, не исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.

Кроме того, не были представлены документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на яйца и мясо птицы в целях определения его пригодности к использованию для пищевых целей, а также документация, обеспечивающая прослеживаемость данной продукции до изготовителя и др. По результатам проверки работа кафе была приостановлена.

Установлено, что все заболевшие покупали еду в одном и том же кафе. Первичные результаты лабораторного исследования показали, что у всех отравившихся была выявлена сальмонелла.

Как сообщается на сайте республиканского минздрава, 40 случаев острой кишечной инфекции были зарегистрированы в период с 3 по 7 ноября.

В результате 39 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы в инфекционный стационар, развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Дагестан Махачкала кафе массовое отравление прокуратура Роспотребнадзор проверка
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