Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего в Минске протестующего

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил взять на контроль обстоятельства смерти Романа Бондоренко, которого избили в Минске. Также Лукашенко выразил соболезнования родителям погибшего. Об этом Лукашенко заявил в интервью СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья, трансляция которого опубликована на БелТА.

Видео: Пул Первого/Telegram

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«Сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или расследование», — сказал Лукашенко.

Бондаренко умер 12 ноября в больнице, после того как его избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты. По словам врачей, у 31-летнего белоруса обнаружили отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. По версии следствия, драка произошла между местными жителями, одни из которых вешали ленты, а другие их снимали.