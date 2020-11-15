Правительство возместит расходы Татарстана на строительство больницы

Открытие нового корпуса инфекционной больницы в Казани, 10 августа 2020г. (Фото: Рустем Кадыров / president.tatarstan.ru)

На возмещение расходов строительства нового здания Республиканской инфекционной больницы правительство выделит Татарстану более 1 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«На строительство и оснащение здания ушло 1,8 млрд руб. Все работы проводились за счет средств регионального бюджета. Вопрос о выделении 1,09 млрд руб. на возмещение расходов республики был рассмотрен на заседании правительства 12 ноября», — сказано в сообщении.

Здание открыли в августе 2020 года в Казани. В новом корпусе могут лечиться больные коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Он был построен за 100 дней. В новом корпусе предусмотрены 234 койки, при необходимости вместимость можно увеличить до 504 коек. Все боксы оснащены кислородными консолями для поддержания жизнеобеспечения тяжелых больных.