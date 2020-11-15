Врач сообщила о скрытых угрозах коронавируса

Коронавирусная инфекция несет в себе скрытые угрозы, о них рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова, передает «Комсомольская правда».

По словам Шестаковой, коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу. Поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета.

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа, — сказала Шестакова.

При этом она отметила, что диабет первого типа может развиться у детей и после других болезней, например, ангины, скарлатины, кори или краснухи.