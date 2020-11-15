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Пандемия коронавируса ,  
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Врач сообщила о скрытых угрозах коронавируса

Коронавирусная инфекция несет в себе скрытые угрозы, о них рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова, передает «Комсомольская правда».

По словам Шестаковой, коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу. Поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета.

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа, — сказала Шестакова.

При этом она отметила, что диабет первого типа может развиться у детей и после других болезней, например, ангины, скарлатины, кори или краснухи.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Также эндокринолог отметила, что из-за пандемии COVID-19 снижается физическая активность людей. Это может привести к ожирению, которое повышает риск развития диабета второго типа. При этом медик отметила, что истощенные люди также подвержены риску тяжелого течения COVID-19.

При заболевании коронавирусной инфекцией Шестакова рекомендовала больше двигаться и пить воды, а также употреблять меньше сладкого.

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Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что при заражении COVID-19 нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь, но при этом пить больше воды. По его словам, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусной инфекции.

коронавирус врач
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