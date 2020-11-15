Илон Маск назвал COVID-19 разновидностью простуды

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что у него «умеренный случай» COVID-19, а сама коронавирусная инфекция является разновидностью простуды. Об этом он написал в Twitter.

«Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — рассказал Маск.

Комментируя свои тесты на коронавирус он отметил, что получает «совершенно разные результаты из разных лабораторий».

Ранее Маск сообщил, что в один день сдал два положительных и два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. При этом он делал один и тот же экспресс-тест компании BD, а анализы брала одна и та же медсестра. Предприниматель добавил, что решил сделать ПЦР-тесты уже в другой лаборатории. Об их результатах должно было стать известно через 24 часа.