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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о «сотнях тысяч» участников митинга в его поддержку

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на митинг в его поддержку в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек. Об этом он написал в Twitter.

«Сотни тысяч человек пришли выразить поддержку мне в Вашингтоне. Они не потерпят нечестные выборы», — отметил Трамп.

Президент опубликовал видеозаписи, на которых видны улицы, заполненные митингующими. В связи с этим он раскритиковал то, как СМИ освещали это событие. По его мнению, Fox News и некоторые другие средства массовой информации «отправили своих корреспондентов на улицы, где почти никого нет».

Ранее NBC4 Washington передавал, что сотни сторонников Трампа собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Они требовали прекратить кражу голосов. Также часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов.

Сторонники Трампа вышли на улицы с требованием не красть голоса
Общество
Фото:Julio Cortez / AP

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально итоги голосования еще не объявлены. Однако американские СМИ отдают победу сопернику Трампа на выборах — демократу Джо Байдену.

Трамп не признал своего поражения и заявил о намерении оспорить результаты подсчета голосов. В частности, он утверждал, что республиканских наблюдателей не пускали на участки в Мичигане, а в Пенсильвании были учтены незаконные бюллетени.

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