Трамп заявил о «сотнях тысяч» участников митинга в его поддержку

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на митинг в его поддержку в Вашингтоне вышли сотни тысяч человек. Об этом он написал в Twitter.

«Сотни тысяч человек пришли выразить поддержку мне в Вашингтоне. Они не потерпят нечестные выборы», — отметил Трамп.

Президент опубликовал видеозаписи, на которых видны улицы, заполненные митингующими. В связи с этим он раскритиковал то, как СМИ освещали это событие. По его мнению, Fox News и некоторые другие средства массовой информации «отправили своих корреспондентов на улицы, где почти никого нет».

Ранее NBC4 Washington передавал, что сотни сторонников Трампа собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Они требовали прекратить кражу голосов. Также часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов.