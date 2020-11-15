Врач сообщил о «серой зоне» тестов на антитела к COVID-19

Результат анализа на наличие антител к COVID-19 может попасть в «серую зону», то есть оказаться ни положительным, ни отрицательным. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Сомнительный результат — тот, который попадает в «серую зону» тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои «серые зоны», свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система», — отметил Викулов.

По его словам, получить неоднозначный результат можно из-за пренебрежения правилами подготовки к тестированию. В соответствии с этими правилами, анализы крови рекомендуется сдавать натощак.

«Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста», — пояснил врач.

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