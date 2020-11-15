МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в жилом доме в Красноармейске

Открытое горение в жилом доме в подмосковном Красноармейске ликвидировали, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.

Как передали в ведомстве, сообщение о возгорании адресу ул. Заречный тупик, д. 4 поступило в 20.04 мск. На момент прибытия первого пожарного расчета огнем было охвачено 600 кв. м.

Позже огонь охватил площадь 1,3 тыс. кв. м. В ГУ МЧС отметили, что открытое горение удалось ликвидировать в 23:34 мск. Также в ведомстве сообщили, что из горящего дома эвакуировали 80 человек, в том числе 18 детей. Для них предусмотрено два пункта временного размещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь людям, чьи квартиры пострадали от пожара. Он отметил, что сейчас важно обеспечить временное размещение жильцов и расселение дома.