Армянская церковь обвинила азербайджанцев в осквернении собора в Шуши
Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском городе Шуши. Соответствующее заявление опубликовано на сайте церкви.
«Азербайджанцы, вошедшие в город Шуши в Нагоном Карабахе, осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви», — говорится в сообщении Армянской апостольской церкви.
На фотографии, опубликованной ААЦ, видно, что на стенах храма появились надписи.
В ААЦ произошедшее назвали «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости». Там заявили, что Азербайджану и Турции «нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида». Церковь призвала международное сообщество и межцерковные структуры предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.