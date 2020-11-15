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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армянская церковь обвинила азербайджанцев в осквернении собора в Шуши

Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском городе Шуши. Соответствующее заявление опубликовано на сайте церкви.

«Азербайджанцы, вошедшие в город Шуши в Нагоном Карабахе, осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви», — говорится в сообщении Армянской апостольской церкви.

На фотографии, опубликованной ААЦ, видно, что на стенах храма появились надписи.

В ААЦ произошедшее назвали «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости». Там заявили, что Азербайджану и Турции «нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида». Церковь призвала международное сообщество и межцерковные структуры предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.

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Фото:Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В субботу, 14 ноября, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что важно обеспечить сохранность и нормальную церковную деятельность христианских храмов и монастырей в Нагорном Карабахе. Алиев в ответ сообщил, что Баку будет действовать именно в таком ключе.

В ночь на 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. Также Армения должна передать Азербайджану несколько районов. Помимо этого, соглашение предусматривает ввод в регион российских миротворцев.

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