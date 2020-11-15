Армянская церковь обвинила азербайджанцев в осквернении собора в Шуши

В субботу, 14 ноября, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что важно обеспечить сохранность и нормальную церковную деятельность христианских храмов и монастырей в Нагорном Карабахе. Алиев в ответ сообщил, что Баку будет действовать именно в таком ключе.

В ночь на 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. Также Армения должна передать Азербайджану несколько районов. Помимо этого, соглашение предусматривает ввод в регион российских миротворцев.