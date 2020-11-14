Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
В Петербурге второй раз за сутки загорелся электромеханический завод Общество, 16:50 Командующий миротворцами в Карабахе заявил о стабилизации ситуации Политика, 16:37 Участвовавший в драке с Харитоновым боец Яндиев отказался дать показания Спорт, 16:34 Поддержавший оппозицию белорусский академик сообщил о поджоге дома Общество, 16:32 Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД Политика, 16:24 Денис Савостин — как построить новый аэропорт РБК и ВТБ Привилегия, 16:08 Боец Шлеменко осудил действия полиции в ходе драки с участием Харитонова Спорт, 16:02 Жители покидают Нагорный Карабах после перемирия. Фоторепортаж Общество, 15:57  Кардиолог Минздрава предупредил об осложнениях после COVID-19 Общество, 15:48 Черчесов назвал капитана сборной России на матч с Турцией Спорт, 15:28 Путин заявил о поставке свыше 1 млн тестов на COVID-19 в 40 стран мира Общество, 15:24 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 15:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 ноября Общество, 15:12 Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние огоньки на ТВ Общество, 15:09
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Поддержавший оппозицию белорусский академик сообщил о поджоге дома

Александр Мрочек
Александр Мрочек (Фото: Дарья Бурякина / TUT.by)

В Белоруссии неизвестные подожгли дачу академика Александра Мрочека, бывшего директора республиканского научно-производственного центра «Кардиология», который поддержал протесты в стране. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на самого Мрочека.

По словам академика, в результате пожара сгорели беседка, часть дома, а также подвал с баней.

«Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало», — рассказал Мрочек.

В Минске на протестной акции задержали 11 медиков
Политика
Фото:tut.by

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК Белруссии (умышленные уничтожение либо повреждение имущества), добавил пострадавший.

Как сообщает Tut.by, в августе Мрочека уволили с должности директора РНПЦ «Кардиология». Тогда исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич обосновал это тем, что «задачи, которые сейчас стоят перед Минздравом, требуют особых руководителей». В РНПЦ же связывали увольнение с тем, что Мрочек не запрещал сотрудникам медицинского учреждения высказывать свою политическую позицию.

Позднее, 27 октября, 11 медицинских работников РНПЦ «Кардиология» были задержаны на акции солидарности с протестующими против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. После составления протоколов за нарушение проведения публичных мероприятий, медиков отпустили.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Протесты в Белоруссии продолжаются с президентских выборов, прошедших в республике 9 августа. На них, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Оппозиция и протестующие не признают результаты выборов и требуют отставки главы государства и проведения новых выборов. В свою очередь Лукашенко неоднократно заявлял, что выборы прошли честно и он является законно избранным главой государства.

оппозиция Белоруссия массовые протесты поджог
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Тихановская объявила о создании Народного трибунала в Белоруссии
Политика
Лукашенко исключил транзит власти в Белоруссии
Политика
В воинской части в Белоруссии произошел взрыв газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter