Поддержавший оппозицию белорусский академик сообщил о поджоге дома

Александр Мрочек (Фото: Дарья Бурякина / TUT.by)

В Белоруссии неизвестные подожгли дачу академика Александра Мрочека, бывшего директора республиканского научно-производственного центра «Кардиология», который поддержал протесты в стране. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на самого Мрочека.

По словам академика, в результате пожара сгорели беседка, часть дома, а также подвал с баней.

«Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало», — рассказал Мрочек.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК Белруссии (умышленные уничтожение либо повреждение имущества), добавил пострадавший.