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Пандемия коронавируса ,  
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Рособрнадзор сообщил о возможном переносе итогового сочинения из-за COVID

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Дату итогового сочинения для школьников могут перенести из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По плану школьники должны писать сочинение 2 декабря. 

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — сказал он.

При этом Музаев объяснил, что решение будет приниматься относительно всех регионов сразу, несмотря на разную эпидемиологическую ситуацию. Поэтому, если власти решат перенести экзамен на другую дату, это будет касаться всех школьников страны.

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Глава Роспотребнадзора также отметил, что скептически относится к варианту написания сочинения в дистанционном формате. По его словам, есть риск того, что школьники будут писать работу вместе с родителями. Это повлияет на объективность результатов экзамена. 

Ранее Музаев сообщил, что в России более 400 выпускников, сдававших ЕГЭ в 2020 году, заразились коронавирусом. При этом общее число сдававших экзамены достигало 5 млн человек. В аудитории молодых людей пускали только при нормальных показателях температуры тела и с соблюдением социальной дистанции.

коронавирус Рособрнадзор Анзор Музаев
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