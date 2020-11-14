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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксирован новый рекорд заболевших COVID-19 за сутки

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 1852 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это очередной рекордный ежесуточный прирост заболевших в регионе за все время пандемии. Всего в Петербурге зарегистрировано более 79,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Предыдущий рекорд заболевших за сутки был установлен накануне. Тогда оперативный штаб сообщал о 1756 новых случаях заражения. С 26 октября ежесуточный прирост увеличивается ежедневно. Более 1 тыс. новых случаев в регионе выявляют с 4 ноября.

В связи с ростом числа заболевших власти ужесточили ограничительные меры в Санкт-Петербурге. В городе закрыли фуд-корты в торговых центрах, а также запретили работу мест общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. С 16 ноября в концертных залах города закроют зоны танцпола и фан-зоны, также общее количество посетителей на концертах и выступлениях не должно превышать 50% от обычного числа зрителей.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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