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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших COVID

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 1756 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это самый высокий ежесуточный прирост заболевших в регионе за все время пандемии. Всего в городе зарегистрировано более 77,9 тыс. случаев заражения.

Накануне в Санкт-Петербурге также было зафиксировано рекордное число заболевших за сутки. 12 ноября в городе заразились 1667 человек. С 26 октября ежесуточный прирост увеличивается каждый день. Более 1 тыс. новых случаев в регионе выявляют с 4 ноября.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации городские власти ужесточили ограничительные меры. В городе закрыли фуд-корты в торговых центрах, а также запретили работу мест общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Кроме того, еще ряд ограничений вступят в силу с 16 ноября. Например, в концертные залы будет запрещено продавать билеты без указания конкретного места. Таким образом, будут закрыты зоны танцпола и фан-зоны. Общее количество посетителей в таких местах не должно превышать 50% от обычного числа зрителей.

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