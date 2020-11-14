Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить первый рабочий день после новогодних праздников. Об этом сообщает RT.

Петунин считает, что сокращение первого рабочего дня на два часа поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму работы после новогодних праздников.

В письме он попросил оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство предложенных изменений.

Автор предложения также напомнил главе Минтруда, что в настоящий момент в законе нет возможности установить сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного.