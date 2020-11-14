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Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить первый рабочий день после новогодних праздников. Об этом сообщает RT.

Петунин считает, что сокращение первого рабочего дня на два часа поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму работы после новогодних праздников.

В письме он попросил оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство предложенных изменений.

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Автор предложения также напомнил главе Минтруда, что в настоящий момент в законе нет возможности установить сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил продлить новогодние каникулы, добавив к праздничным дням с 1 по 10 января еще две недели. Коммунисты считают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции продление каникул положительно скажется на здоровье населения и замедлит распространение инфекции.

Минтруд рабочий день сокращение
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