Правительству предложили продлить новогодние каникулы до конца января

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Партия «Коммунисты России» предложила продлить до конца января новогодние праздники и каникулы. Соответствующее предложение направлено в правительство, передает «РИА Новости».

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин предложил добавить к праздничным дням с 1 по 10 января еще две недели. По замыслу «Коммунистов России», каникулы должны закончиться 24 января.

В партии считают, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 эта мера позволит «защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин».

При этом две дополнительные недели Сурайкин предлагает оплачивать гражданам в полном размере по опыту нерабочих дней, которые вводились весной в период всеобщей самоизоляции. В партии посчитали, что государство также должно предусмотреть бюджетные выплаты на время увеличенных каникул.