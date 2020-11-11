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Пандемия коронавируса ,  
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Правительству предложили продлить новогодние каникулы до конца января

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Партия «Коммунисты России» предложила продлить до конца января новогодние праздники и каникулы. Соответствующее предложение направлено в правительство, передает «РИА Новости».

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин предложил добавить к праздничным дням с 1 по 10 января еще две недели. По замыслу «Коммунистов России», каникулы должны закончиться 24 января.

В партии считают, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 эта мера позволит «защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин».

В Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния
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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

При этом две дополнительные недели Сурайкин предлагает оплачивать гражданам в полном размере по опыту нерабочих дней, которые вводились весной в период всеобщей самоизоляции. В партии посчитали, что государство также должно предусмотреть бюджетные выплаты на время увеличенных каникул.

В октябре и ноябре в Москве и некоторых российских регионах продлевали школьные каникулы в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

При этом президент Владимир Путин говорил, что в России не планируют вводить общенациональный локдаун.

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Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома
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Фото:Михаил Фомичев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам новогодние праздники проводить дома. «Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома. Дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город — это будет очень хорошо», — заявила она. Источники РБК накануне сообщили, что в рамках новых ограничений в Москве отменят новогодние гуляния — праздничные ярмарки, базары, фестивали и другие мероприятия.

каникулы Новый год «Коммунисты России»
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