Появилось фото гробов со «стеклянной крышей» для умерших от коронавируса

На днях государственный ритуальный сервис ГБУ «Ритуал» сообщил, что в России появятся специальные гробы со стеклянными крышками. Это сделано для того, чтобы родные все же могли попрощаться с умершими от коронавируса, которых Роспотребнадзор требует хоронить в закрытых гробах. РБК ознакомился с тем, как будут выглядеть новые гробы.

Стоить гроб со стеклянной крышкой (на самом деле она из прозрачного пластика) будет 49 тыс. руб. Несмотря на прозрачную крышку, попрощаться с родными все равно удастся не во всех случаях: тела умерших с подтвержденным COVID-19 Роспотребнадзор требует заворачивать в два непрозрачных пакета, пояснили РБК в ЗАО «Ритуал-Сервис».

Ранее в «Ритуале» указывали, что новая технология не только поможет близким умерших, но и будет препятствовать возможным злоупотреблениям «во время организации доступа родственников на церемонию прощания».