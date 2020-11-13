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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье создадут 80 пунктов вакцинации от коронавируса

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Московской области планируется открыть 80 пунктов, где можно будет привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы готовим 64 [пункта вакцинации], будет их порядка 80», — сказал он. По словам Воробьева, их откроют «в каждой территории».

Губернатор пояснил, что вакцина должна храниться в особых условиях, при температуре 18 градусов ниже нуля. Для этого пунктам необходимо соответствующее оборудование. «Должен быть морозильник, а не холодильник. Это не сироп от кашля», — указал Воробьев.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Губернатор Подмосковья добавил, что на следующей неделе в его регион ожидается поставка тысячи доз вакцин.

По последним данным, в Подмосковье выявили 95 059 заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса в стране будет строго добровольной. «Поголовной вакцинации быть не может. Она может быть только добровольная», — указал он.

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Первые партии препарата от коронавируса «Спутник V», который разработал Центр им. Гамалеи, уже доставили для массовой вакцинации в Москву и регионы. Глава центра Александр Гинцбург отмечал, что выпуск крупных партий вакцины наладили три большие площадки.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцина коронавирус Подмосковье
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