В Подмосковье создадут 80 пунктов вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Московской области планируется открыть 80 пунктов, где можно будет привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы готовим 64 [пункта вакцинации], будет их порядка 80», — сказал он. По словам Воробьева, их откроют «в каждой территории».

Губернатор пояснил, что вакцина должна храниться в особых условиях, при температуре 18 градусов ниже нуля. Для этого пунктам необходимо соответствующее оборудование. «Должен быть морозильник, а не холодильник. Это не сироп от кашля», — указал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что на следующей неделе в его регион ожидается поставка тысячи доз вакцин.