Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие с 1 января 2021 года плана обороны России до 2025 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу план вводится «в целях осуществления мероприятий в области обороны».

План обороны на 2016-2020 года Путин подписал в середине ноября 2015 года.

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В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом, который предусматривает создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана. Согласно проекту соглашения, численность личного состава пункта ВМФ России не будет превышать 300 человек. Увеличение численности может быть согласовано сторонами. Также на базе смогут находиться не более четырех российских военных кораблей, в том числе кораблей с ядерной энергетической установкой.



В проекте соглашения отмечается, что нахождение пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран».