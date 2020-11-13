Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13:25
Семак дал Дзюбе дополнительный день отдыха после скандала с видео Спорт, 20:57 Пекин отказался принять финал Гран-при по фигурному катанию из-за COVID Спорт, 20:55 Как изменилась экология в Москве за 10 лет РБК и ДПиООС, 20:45 Защита сотрудника «Аэрофлота» обжаловала решение о его аресте Общество, 20:45 Следствие не разрешило Сафронову позвонить матери в день ее рождения Общество, 20:36 Путин одобрил идею наделить Сириус статусом федеральной территории Политика, 20:22 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 20:16 Главный селекционер «Спартака» назвал инициатора своего ухода Спорт, 20:11 События недели: ралли на вакцине, обвал «техов» в КНР и взлет Boeing Инвестиции, 20:08 В Карабахе при координации миротворцев начали обмен телами погибших Политика, 19:56 Noize MC написал песню от лица космического аппарата «Вояджер-1» Стиль, 19:52 Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 19:47 СМИ подсчитали финансовые потери отстраненных судей Вилкова и Безбородова Спорт, 19:47 Депздрав Москвы уточнил детали драки санитаров с пациентом в психбольнице Общество, 19:43
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,45 +0,11% EUR/RUB ₽91,59 +0,36% EUR/USD $1,18 +0,19%
Политика ,  
0 

Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие с 1 января 2021 года плана обороны России до 2025 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу план вводится «в целях осуществления мероприятий в области обороны». 

План обороны на 2016-2020 года Путин подписал в середине ноября 2015 года. 

Путин включил в состав гуманитарного центра в Карабахе представителей ФСБ
Политика
Фото:Reuters

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом, который предусматривает создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана. Согласно проекту соглашения, численность личного состава пункта ВМФ России не будет превышать 300 человек. Увеличение численности может быть согласовано сторонами. Также на базе смогут находиться не более четырех российских военных кораблей, в том числе кораблей с ядерной энергетической установкой.

В проекте соглашения отмечается, что нахождение пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран».

Владимир Путин оборона
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,47 +0,13% EUR/RUB ₽91,61 +0,38% EUR/USD $1,18 +0,19%
Материалы по теме
Путин включил в состав гуманитарного центра в Карабахе представителей ФСБ
Политика
Путин учредил Ассамблею народов России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter