В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьера Пашиняна

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Массовая акция протеста проходит в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за подписанного им соглашения о прекращении огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Times.am, а также «Радио Азатутюн».

По данным издания, акция проходит на площади Свободы в центре армянской столицы. Среди участников митинга присутствуют выходцы из Нагорного Карабаха, а также граждане, потерявшие на войне родственников и друзей.

11 ноября оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, на котором планировалось обсудить вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его отставки потребовала оппозиция в ходе одной из акций.

Видео: РБК

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Они проходят ежедневно с тех пор, как Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин объявили о соглашении об окончании военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе. После объявления о договоренности группа протестующих в Ереване ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.

Ереван, Баку и Москва договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь10 ноября. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении» и победе своей страны.

Никол Пашинян, объясняя подписание документа, заявил, что у Армении не было иного выхода. Он отметил, что решение было принято на основе анализа военной ситуации. По его словам, на перемирии настояла армия.