Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал ростовский рэп «мощнейшим явлением» с глубоким содержанием. Об этом он рассказал, выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты», передает «РИА Новости».

«Мне, например, ужасно нравится рэп. Я считаю, что ростовский рэп — это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи», — сказал Чубайс, отвечая на вопрос о музыкальных вкусах.

По словам Чубайса, несмотря на то, что в детстве его учили играть на пианино, в классической музыке он ничего не понимает. Он добавил, что неравнодушно относится к поэзии.

«Поэты, прежде всего, — это для меня такие небожители, и поэтому я отношусь к ним с громадным уважением», — пояснил он.