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Чубайс назвал ростовский рэп «мощнейшим явлением»

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал ростовский рэп «мощнейшим явлением» с глубоким содержанием. Об этом он рассказал, выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты», передает «РИА Новости».

«Мне, например, ужасно нравится рэп. Я считаю, что ростовский рэп — это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи», — сказал Чубайс, отвечая на вопрос о музыкальных вкусах.

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Анатолий Чубайс

По словам Чубайса, несмотря на то, что в детстве его учили играть на пианино, в классической музыке он ничего не понимает. Он добавил, что неравнодушно относится к поэзии.

«Поэты, прежде всего, — это для меня такие небожители, и поэтому я отношусь к ним с громадным уважением», — пояснил он.

В Ростове-на-Дону в 1990-е начали свою карьеру такие популярные представители русского рэпа, как группа «Каста» и рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста.

Анатолий Чубайс рэп музыка
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