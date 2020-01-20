Путин поручил создать организацию по реализации нацполитики

Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую организацию, осуществляющую деятельность по реализации государственной национальной политики. Это следует из списка поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года.

Предполагается, что проект указа должен быть разработан до 1 апреля. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, президент поручил правительству разработать предложения по передаче Федеральному агентству по делам национальностей полномочий по ведению реестра национально-культурных автономий и провести учет положений Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года при разработке аналогичного документа на следующий период

К 1 марта кабмин также должен будет предоставить проект по проведению в 2022-м Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.