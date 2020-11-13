В «Ленте» сообщили о повреждении склада обломком после посадки Ан-124

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», по словам очевидцев, самолет начал разрушаться еще в воздухе. Издание ngs.ru со ссылкой на местных жителей также сообщает, что из двигателя самолета шел дым.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», кандидат технических наук Владимир Попов в разговоре с РБК, комментируя фотографии с обломками, заявил, что по снимкам трудно определить, был ли это двигатель Ан-124, однако не исключил этого.

Видео: СК РФ

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«В этом случае нужно было бы показать обводы самолета, вот именно, где двигатель, и через что они [детали] вылетели. Он просто так вперед вылететь или в заднюю часть выхлопных газов не мог бы. Он где-то должен повредить обшивку части капота двигателя. А этих фотографии нет. Но и исключить это тоже нельзя», — пояснил Попов.

Он также сообщил, что по другим снимкам видел признаки попадания птицы в двигатель. «На других снимках я видел, что попадание птицы может быть зафиксировано, то есть следы крови на входном устройстве и на направляющих и первых ступенях лопатки есть перья птицы», — рассказал он. По словам эксперта, такие ситуации происходят довольно часто. После попадания птицы двигатель может выйти из строя.

Агентство ТАСС сообщает, что до инцидента аэропорт был закрыт для принятия новых рейсов. В пресс-службе аэропорта РБК сообщили, что в 14:30 (10:30 мск) начала работу ИВПП-2.

Кроме того, по данным ТАСС, самолеты, которые должны были приземлится в Новосибирске, перенаправляют в Барнаул и Кемерово. По данным онлайн-табло, сейчас в Толмачево идет задержка четырех рейсов. Еще один рейс полностью отменен.

Грузовой самолет «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену утром 13 ноября. Спустя 2 минуты после взлета пилот сообщил о сбоях в работе и запросил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. В ходе приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив крыло и шасси. По факту случившегося прокуратура начала проверку.