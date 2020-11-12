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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1667 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Это рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии в Петербурге. Предыдущий был зафиксирован накануне, когда в городе выявили 1574 случая заражения.

Количество выявляемых за сутки заболевших в Петербурге растет с начала октября почти ежедневно.

Власти Петербурга ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

С 9 ноября власти города ужесточили ограничительные меры. В Петербурге закрыли фуд-корты за исключением тех, которые расположены на вокзалах и АЗС, а кафе и рестораны прекратили работу с 23:00 до 6:00. Также запрещено проводить мероприятия численностью более 70 человек в закрытых помещениях, а на свадьбах в загсе могут присутствовать не более 20 человек.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении дополнительных ограничений. В том числе с 16 ноября в концертные залы будет запрещено пускать посетителей с билетами без указания сидячего места, также под запрет попадает продажа таких билетов. Таким образом, фактически запрещается доступ на танцпол. При этом общее число зрителей в залах ограничивается 50% от количества мест.

Власти приказали вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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Также с с 16 ноября работодатели Санкт-Петербурга должны перевести на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для этих категорий населения вводится режим самоизоляции по месту жительства. Исключением из правила станут педагоги, медики и другие работники, чье присутствие на рабочем месте «критически важно».

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

Санкт-Петербург коронавирус COVID-19
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