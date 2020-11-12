В Петербурге зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

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В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1667 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Это рекордный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии в Петербурге. Предыдущий был зафиксирован накануне, когда в городе выявили 1574 случая заражения.

Количество выявляемых за сутки заболевших в Петербурге растет с начала октября почти ежедневно.

С 9 ноября власти города ужесточили ограничительные меры. В Петербурге закрыли фуд-корты за исключением тех, которые расположены на вокзалах и АЗС, а кафе и рестораны прекратили работу с 23:00 до 6:00. Также запрещено проводить мероприятия численностью более 70 человек в закрытых помещениях, а на свадьбах в загсе могут присутствовать не более 20 человек.