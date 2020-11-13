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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Суд освободил одного из лидеров армянской оппозиции

Гагик Царукян (в центре)
Гагик Царукян (в центре) (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

В Ереване суд освободил из-под ареста лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян, передает «Арменпресс» со ссылкой на его страницу в Facebook.

Член фракции «Процветающей Армении» Ивета Тоноян на своей странице в Facebook опубликовала видеозапись освобождения Царукяна. На ней он в сопровождении силовиков выходит из здания, его встречают аплодисментами сторонники и представители СМИ.

В Ереване продолжились акции протеста против соглашения по Карабаху
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Царукяна задержали 12 ноября по обвинению в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 225 УК Армении). Вместе с ним по аналогичным обвинениям были задержаны замглавы партии «Родина» Ара Саакян, член партии «Дашнакцутюн» и руководитель политических и информационных программ телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян и другие.

В Ереване протестные митинги начались ночью 10 ноября, после объявления о договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и передаче Азербайджану ряда районов непризнанной республики. Демонстранты выдвигают требования отставки премьер-министра Никола Пашиняна и пересмотра договоренностей. На одной из таких акций, 11 ноября, силовики задержали около 100 участников акций.

Накануне участники акции вышли к зданию Службы национальной безопасности, где находятся задержанные оппозиционеры, после чего двинулись к Оперному театру в центре Еревана.

Армения суд оппозиция
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