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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Протестующие в Ереване пришли к зданию Службы нацбезопасности

Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В столице Армении митингующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, пришли к зданию Службы национальной безопасности, после чего двинулись дальше по городу. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Sputnik Армения».

Протесты в Ереване после соглашения по Карабаху. Фоторепортаж
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В здании службы находятся задержанные члены оппозиционных партий «Отечество», «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», участники акции хотели требовать их освобождения.

Как передает «Sputnik Армения», протестующие затем пришли на площадь к Оперному театру в центре Еревана. Демонстранты не вступают в стычки с силовиками, акция проходит без происшествия. По уточнению издания, на площади у театра собрались поддерживающие 17 оппозиционных партий.

Полиция разогнала митинг оппозиции в Ереване
Политика
Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Ранее полиция разогнала другой оппозиционный митинг, проходивший 12 ноября в Ереване. Его устроила партия «Сасна црер», участники также требовали ухода Пашиняна.

Волнения в Армении начались после заключения мира с Азербайджаном. Пашинян заключил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договоренность о прекращении военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе и подписал соглашения о передаче Азербайджану ряда районов непризнанной республики.

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