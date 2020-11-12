Протестующие в Ереване пришли к зданию Службы нацбезопасности

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В столице Армении митингующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, пришли к зданию Службы национальной безопасности, после чего двинулись дальше по городу. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Sputnik Армения».

В здании службы находятся задержанные члены оппозиционных партий «Отечество», «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», участники акции хотели требовать их освобождения.

Как передает «Sputnik Армения», протестующие затем пришли на площадь к Оперному театру в центре Еревана. Демонстранты не вступают в стычки с силовиками, акция проходит без происшествия. По уточнению издания, на площади у театра собрались поддерживающие 17 оппозиционных партий.