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Выборы президента США ,  
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Власти сочли прошедшие выборы в США самыми безопасными в истории

Фото:Apu Gomes / Getty Images
Фото: Apu Gomes / Getty Images
В ходе президентских выборов в США не было зафиксировано случаев потери бюллетеней или других неучтенных голосов. Об этом говорится в совместном заявлении участников Координационного совета по инфраструктуре выборов (GCC), опубликованном на сайте Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США.

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в истории Америки, — говорится в сообщении. — Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли их или каким-либо образом скомпрометировали выборы».

Выборы президента США. Главное
Политика
Фото:Paula Bronstein / AP

В ведомстве подчеркнули, что сейчас местные власти по всей стране перепроверяют весь избирательный процесс перед подведением окончательных итогов выборов. Если в некоторых штатах зафиксированы близкие результаты у двух кандидатов, голоса отправляют на пересчет.

«Мы можем вас заверить, что полностью убеждены в безопасности и честности выборов», — подчеркнули в министерстве.

В ключевом штате вручную пересчитают голоса за Байдена и Трампа
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Обработка избирательных бюллетеней в Атланте, штат Джорджия

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого количества избирателей, голосовавших по почте, подсчет бюллетеней затянулся. 7 ноября американские СМИ объявили, что победу на выборах одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший необходимые 270 голосов выборщиков.

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с данными результатами, и подал иск против властей штата Пенсильвания с требованием признать недействительными голоса, поступившие в избирательные комиссии после официального завершения выборов, а также бюллетени тех, кто не подтвердил свою личность. Суд удовлетворил его иск.

США МВБ выборы
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