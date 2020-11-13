Власти сочли прошедшие выборы в США самыми безопасными в истории
«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в истории Америки, — говорится в сообщении. — Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли их или каким-либо образом скомпрометировали выборы».
В ведомстве подчеркнули, что сейчас местные власти по всей стране перепроверяют весь избирательный процесс перед подведением окончательных итогов выборов. Если в некоторых штатах зафиксированы близкие результаты у двух кандидатов, голоса отправляют на пересчет.
«Мы можем вас заверить, что полностью убеждены в безопасности и честности выборов», — подчеркнули в министерстве.