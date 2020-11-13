Макрон выразил удовлетворение окончанием боев в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует окончание боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Президент выразил удовлетворение окончанием боевых действий и напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом», — сообщает Елисейский дворец.

Французский лидер также выразил готовность содействовать «справедливому, долгосрочному и приемлемому для всех сторон в Нагорном Карабахе политическому решению».

9 ноября премьер Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку должны прекратить огонь с полуночи 10 ноября. Армения также обязана передать Азербайджану часть территорий. Кроме того, стороны договорились о вводе российских миротворцев в регион.