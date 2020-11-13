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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Макрон выразил удовлетворение окончанием боев в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует окончание боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Президент выразил удовлетворение окончанием боевых действий и напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом», — сообщает Елисейский дворец.

Французский лидер также выразил готовность содействовать «справедливому, долгосрочному и приемлемому для всех сторон в Нагорном Карабахе политическому решению».

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

9 ноября премьер Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку должны прекратить огонь с полуночи 10 ноября. Армения также обязана передать Азербайджану часть территорий. Кроме того, стороны договорились о вводе российских миротворцев в регион.

Подписание документа вызвало протесты в Ереване. Люди не согласны с тем, что Армения должна отдать часть территорий Азербайджану, и требуют отставки главы правительства, обвиняя его в предательстве.

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Пашинян, местонахождение которого неизвестно, объясняя свое решение подписать документ, заявлял, что после того как Баку занял город Шуши, силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики потеряли бы еще ряд городов, потому что там «не было достаточного количества боеспособных сил». По его словам, более 20 тыс. военных могли оказаться «в кольце с перспективой гибели или пленения».

Алиев, в свою очередь, заявлял, что Азербайджан победил в войне в Нагорном Карабахе.

Эмманюэль Макрон Нагорный Карабах
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