В Алабаме из-за крушения учебного самолета ВМС США погибли два человека

В США в штате Алабама разбился двухместный учебный самолет ВМС США, в результате погибли два члена экипажа. Об этом сообщило в Twitter командование американской службы военно-воздушной подготовки.

«С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме», — отмечается в сообщении.

Военные принесли соболезнования родным и близким умерших.

Самолет упал недалеко от города Мобил. В Twitter региональной полиции указано, что он разбился в районе школы, в результате в одном из домов по соседству начался пожар. За исключением пилотов никто не пострадал.

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