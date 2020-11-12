Минкультуры предложило частично сделать второе высшее бесплатным

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство культуры России выступило с инициативой ввести бюджетные места на второе высшее образование по некоторым творческим специальностям. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в ходе заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства.

«Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно», — сказала она.

Любимова уточнила, что бюджетные места следует выделить для учащихся на режиссеров как театра, так и кино, дирижеров, композиторов, литературных работников и художественных переводчиков.

В законе «Об образовании» не закреплена возможность получать второе высшее бесплатно. Его общедоступность и бесплатность на конкурсной основе гарантируется только в том случае, если образование данного уровня гражданин получает впервые.