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Минкультуры предложило частично сделать второе высшее бесплатным

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство культуры России выступило с инициативой ввести бюджетные места на второе высшее образование по некоторым творческим специальностям. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в ходе заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства.

«Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно», — сказала она.

В Госдуме предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Любимова уточнила, что бюджетные места следует выделить для учащихся на режиссеров как театра, так и кино, дирижеров, композиторов, литературных работников и художественных переводчиков.

В законе «Об образовании» не закреплена возможность получать второе высшее бесплатно. Его общедоступность и бесплатность на конкурсной основе гарантируется только в том случае, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Ранее в Госдуме предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах. Автор инициативы депутат Василий Власов пояснил, что это необходимо из-за высокой стоимости обучения. По его словам, в небольших населенных пунктах налицо дефицит кадров в этой области, потому государство должно стимулировать рост числа профессиональных специалистов.

Минкультуры образование законопроект
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