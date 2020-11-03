В Госдуме предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах

Россиянам нужно предоставить возможность получить второе высшее образование бесплатно при поступлении на медицинские специальности. С таким предложением в письме на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения», — отметил депутат.

Он добавил, что эта мера позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций.

Депутат обратил внимание на дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно заметен в небольших населенных пунктах. Поэтому, по мнению Власова, государство должно разработать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.