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В Госдуме предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах

Россиянам нужно предоставить возможность получить второе высшее образование бесплатно при поступлении на медицинские специальности. С таким предложением в письме на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения», — отметил депутат.

Он добавил, что эта мера позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

Депутат обратил внимание на дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно заметен в небольших населенных пунктах. Поэтому, по мнению Власова, государство должно разработать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас во всех регионах ощущается нехватка медиков. Он также отметил, что зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе. По его словам, в период пандемии коронавирусной инфекции медики работают в экстремальных условиях и проявляют героизм.

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