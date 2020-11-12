Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами

Рустам Мурадов (второй слева) и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов (четвертый справа) во время встречи в Баку (Фото: РИА Новости)

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который командует российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Их размещение в регионе предусмотрено соглашением о мире в регионе, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

«В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии», — отмечается в сообщении.

В соответствии с соглашением, Россия направит в Карабах до 1960 миротворцев, а также военную технику. Их переброска в Армению началась 10 ноября, 12 ноября батальон миротворцев вошел в столицу непризнанной республики Степанакерт. Они взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин, соединяющий Карабах с Арменией, приступив к контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Срок нахождения миротворцев в регионе — пять лет. Соглашение предусматривает продление этого срока, если какая-либо из сторон не заявит о намерении выйти из договоренности. Контингент российских миротворцев будет меняться не реже двух раз в год.