В промзоне на юго-востоке Москвы произошел пожар

На юго-востоке Москвы в результате пожара обрушился металлический ангар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

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Возгорание произошло по адресу 3-й Угрешский проезд,14а. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

В ведомстве уточнили, что ангар расположен на территории промышленной зоны, где нет жилых зданий. В ходе работ по ликвидации возгорания из соседних строений пожарные спасли четверых человек.