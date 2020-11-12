Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия из-за разрыва соглашения

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Онлайн-ретейлер Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия, возникшие из-за разрыва соглашения о намерениях. Об этом РБК сообщили представители обеих компаний.

«Разногласия урегулированы полностью, и это подразумевает, что у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств и связанных с ними выплат», — указал представитель Ozon.

Представитель Сбербанка подтвердил, что разногласия между компаниями полностью урегулированы. Никаких деталей того, в чем они заключались, и каким образом удалось их разрешить, компании не раскрывают.

Ранее Сбербанк требовал с Ozon плату в размере 1 млрд руб. за расторжение договора. Его суть не раскрывалась.