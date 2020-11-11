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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье заблокировали социальные карты пожилых

Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Подмосковье с 11 ноября вступили в силу новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса, в рамках которых власти заблокировали социальные карты жителей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Таким образом, с 11 по 29 ноября пенсионеры не смогут проехать по льготным тарифам в городском, пригородном подмосковном транспорте, электричках, а также на московском метрополитене и МЦК.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В правительстве Московской области отметили, что если гражданин старше 65 лет вынужден продолжить работать, то его карту разблокируют по заявлению работодателя.

С 16 по 29 ноября власти заблокируют транспортные карты студентов вузов и колледжей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — обеспечить еще большую безопасность для людей преклонного возраста в связи с коронавирусом. «Мы будем вынуждены заблокировать карты для людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома», — сказал глава региона.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Подмосковье 9 ноября было зарегистрировано 685 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали более 92,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции 1730 человек.

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