В Подмосковье заблокировали социальные карты пожилых

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В Подмосковье с 11 ноября вступили в силу новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса, в рамках которых власти заблокировали социальные карты жителей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Таким образом, с 11 по 29 ноября пенсионеры не смогут проехать по льготным тарифам в городском, пригородном подмосковном транспорте, электричках, а также на московском метрополитене и МЦК.

В правительстве Московской области отметили, что если гражданин старше 65 лет вынужден продолжить работать, то его карту разблокируют по заявлению работодателя.

С 16 по 29 ноября власти заблокируют транспортные карты студентов вузов и колледжей.