В Санкт-Петербурге приостановят диспансеризацию и медосмотры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 77,11 (+0,91) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 90,81 (+0,76) Инвестиции, 12:47
Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили на три месяца Экономика, 12:58 Емельяненко оценил возможность первого за 10 лет боя в Москве Спорт, 12:54 В Анкаре заявили о равенстве ролей Турции и России в мониторинге Карабаха Политика, 12:53 Нейросети и видеоаналитика в бизнесе: как быстро окупятся инвестиции РБК и Intel NUC, 12:52 КХЛ засчитала рижскому «Динамо» два технических поражения Спорт, 12:52 Лавров исключил выезды турецких наблюдателей на территорию Карабаха Политика, 12:51 Врачи оценили данные о росте иммунитета к COVID-19 в регионах Общество, 12:51 Почему управленцы не решаются закрывать безнадежные проекты: три ошибки Pro, 12:40 Какую криптовалюту покупать прямо сейчас. Выбор экспертов Крипто, 12:32 Тренер Хабиба поделился впечатлениями от увиденного на дорогах Дагестана Спорт, 12:30 Минус в плюс: как бизнесу получить налоговый вычет за благотворительность Социальная экономика, 12:30  Кремль сообщил о нюансах в диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху Политика, 12:24 «Человек-оркестр» Максим Матвеев — о фехтовании, ЗОЖ и кулинарном опыте РБК и ВТБ Привилегия, 12:23 Lincoln анонсировал премьеру нового кроссовера Nautilus Авто, 12:23
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,84 -0,39% EUR/RUB ₽90,77 -0,04% EUR/USD $1,18 +0,33%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Санкт-Петербурге приостановят диспансеризацию и медосмотры

Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Санкт-Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, следует из постановления (.pdf) городского правительства.

«Обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях», — говорится в документе. Речь идет о гражданах, которые прикреплены к медицинским организациям, участвующим в Территориальной программе госгарантий медицинской помощи в рамках программы ОМС (полный список категорий, имеющих право на диспансеризацию, можно посмотреть тут).

За минувшие сутки в городе выявили максимум заболевших за время пандемии — 1667 человек.

В Петербурге зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Из-за распространения заболевания городские власти также ввели ограничения: с 9 ноября закрыты фуд-корты за исключением тех, которые расположены на вокзалах и АЗС, в ночное время не работают кафе и рестораны. Запрещены мероприятия численностью более 70 человек в закрытых помещениях, а на свадьбах в загсе могут присутствовать не более 20 человек.

С понедельника, 16 ноября, в городе будут действовать ограничения на концерты, театры и кинотеатры, число посетителей которых будет ограничено половиной от сидячих мест в зале. В городе также начнет действовать обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
коронавирус статистика Санкт-Петербург
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,84 -0,39% EUR/RUB ₽90,77 -0,04% EUR/USD $1,18 +0,33%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 ноября
Общество
Белоусов заявил об отставании России на полтора года из-за пандемии
Общество
Власти приказали вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter