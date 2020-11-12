В Санкт-Петербурге приостановят диспансеризацию и медосмотры

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В Санкт-Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, следует из постановления (.pdf) городского правительства.

«Обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях», — говорится в документе. Речь идет о гражданах, которые прикреплены к медицинским организациям, участвующим в Территориальной программе госгарантий медицинской помощи в рамках программы ОМС (полный список категорий, имеющих право на диспансеризацию, можно посмотреть тут).

За минувшие сутки в городе выявили максимум заболевших за время пандемии — 1667 человек.

Из-за распространения заболевания городские власти также ввели ограничения: с 9 ноября закрыты фуд-корты за исключением тех, которые расположены на вокзалах и АЗС, в ночное время не работают кафе и рестораны. Запрещены мероприятия численностью более 70 человек в закрытых помещениях, а на свадьбах в загсе могут присутствовать не более 20 человек.