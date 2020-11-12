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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили данные о росте иммунитета к COVID-19 в регионах

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Антитела к коронавирусу уже могут быть у большинства жителей крупных российских городов, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии. и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян растет, в разных регионах он составляет от 5,1 до 65,3%.

«Это вполне возможно. Первая волна исследований популяционного иммунитета была проведена в июле. Тогда получалось, что в крупных городах антитела были обнаружены у 25–30% тех, кто прошел обследование. Больше всего антител было у медработников, на втором месте, по-моему, были педагоги. Начиная с лета по настоящее время число новых случаев было больше, чем с февраля по июль, поэтому вполне вероятно, что у жителей крупных городов (до 65%) уже есть антитела», — считает Вознесенский.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что разница в популяционном иммунитете в регионах объясняется различной плотностью населения. «У нас огромная территория. Где-то плотность населения выше, люди болеют больше. Есть территории, скажем, на севере, где люди мало между собой контактируют, соответственно, заболеваемость там меньше», — пояснил врач.

По его словам, многие люди переносят инфекцию бессимптомно. «У них имеются изменения в иммунной системе, но клинической картины не отмечается», — добавил Малышев.

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Программа Роспотребнадзора по определению популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. На первом этапе были обследованы 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны. На втором этапе в сентябре-октябре в исследовании приняли участие те же волонтеры, третий этап запланирован на конец ноября — начало декабря.

Как пояснял «Российской газете» директор противочумного института, профессор Сергей Балахонов, программа предусматривает тестирование одних и тех же групп граждан для чистоты эксперимента. Такой подход предусмотрен протоколом ВОЗ и методическими рекомендациями Роспотребнадзора и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, где анализируют данные из всех регионов, участвующих в исследованиях.

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В конце октября журнал Science опубликовал результаты исследования ученых из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке. Согласно выводам исследователей, уровень антител к коронавирусу сохраняется у людей, которые перенесли заболевание в легкой или умеренной форме, в среднем около пяти месяцев.

коронавирус иммунитет врачи антитела новости
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