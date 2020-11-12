Врачи оценили данные о росте иммунитета к COVID-19 в регионах

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Антитела к коронавирусу уже могут быть у большинства жителей крупных российских городов, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии. и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян растет, в разных регионах он составляет от 5,1 до 65,3%.

«Это вполне возможно. Первая волна исследований популяционного иммунитета была проведена в июле. Тогда получалось, что в крупных городах антитела были обнаружены у 25–30% тех, кто прошел обследование. Больше всего антител было у медработников, на втором месте, по-моему, были педагоги. Начиная с лета по настоящее время число новых случаев было больше, чем с февраля по июль, поэтому вполне вероятно, что у жителей крупных городов (до 65%) уже есть антитела», — считает Вознесенский.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что разница в популяционном иммунитете в регионах объясняется различной плотностью населения. «У нас огромная территория. Где-то плотность населения выше, люди болеют больше. Есть территории, скажем, на севере, где люди мало между собой контактируют, соответственно, заболеваемость там меньше», — пояснил врач.

По его словам, многие люди переносят инфекцию бессимптомно. «У них имеются изменения в иммунной системе, но клинической картины не отмечается», — добавил Малышев.