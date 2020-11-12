Эпидемиолог заявил о росте популяционного иммунитета к COVID в регионах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Популяционный иммунитет к коронавирусу растет, в разных регионах он составляет от 5,1 до 65,3%. Об этом рассказал «РИА Новости» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу началась в июне. На первом этапе обследовали 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны. На втором этапе в сентябре-октябре в исследовании приняли участие те же 26 регионов. Третий этап планируется на конец ноября — начало декабря.

По словам Тотоляна, в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2%, а ко второму достиг 5,1–65,3%.

«При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза», — отметил он.