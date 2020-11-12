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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог заявил о росте популяционного иммунитета к COVID в регионах

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Популяционный иммунитет к коронавирусу растет, в разных регионах он составляет от 5,1 до 65,3%. Об этом рассказал «РИА Новости» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу началась в июне. На первом этапе обследовали 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны. На втором этапе в сентябре-октябре в исследовании приняли участие те же 26 регионов. Третий этап планируется на конец ноября — начало декабря.

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По словам Тотоляна, в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2%, а ко второму достиг 5,1–65,3%.

«При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза», — отметил он.

Ранее американские ученые из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке сообщили, что уровень антител к коронавирусу сохраняется у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или умеренной форме, в среднем около пяти месяцев. Такие антитела могут защитить от повторного заражения или ослабить вирус, если человек снова заболеет COVID-19.

В свою очередь главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью «Известиям» заявил, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, полностью теряют приобретенный иммунитет к COVID-19 через три-пять месяцев.

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