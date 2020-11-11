В Петербурге за сутки выявили более 1,5 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 1574 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Это стало новым антирекордом в городе с начала пандемии.

Предыдущий рекорд по числу заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге зарегистрировали накануне, 10 ноября, — 1495 случаев. Число выявляемых за сутки заболевших в городе растет с начала октября почти ежедневно.

По данным штаба, за весь период коронавирусом в Петербурге заразились 74 485 человек. Из них 45 032 человека выздоровели, скончались 4317 пациентов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 9 ноября заявил, что власти сделают все для избежания повторного локдауна и будут вводить новые ограничения по мере необходимости.