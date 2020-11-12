Глава Иркутского минздрава уволилась после дела о мошенничестве с масками

В середине октября управление Следственного комитета по Иркутской области сообщало, что индивидуальный предприниматель из Ангарска заключил с тремя медучреждениями Иркутска контракты на поставку медицинских масок на крупную сумму. После того, как предприниматель получил деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.

Выяснилось, что поставщик фальсифицировал документы на маски, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта. Ущерб, причиненный бюджету Иркутской области, оценили более чем в 40 млн руб.

К уголовной ответственности привлекли шестерых человек, имевших отношение к поставке масок в медучреждения. Как сообщают «Тайга.инфо» и газета «Восточно-Сибирская правда», в рамках этого уголовного дела был задержан сын Ледяевой Илья Белоусов.