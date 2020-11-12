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Глава Иркутского минздрава уволилась после дела о мошенничестве с масками

Наталия Ледяева (в центре)
Наталия Ледяева (в центре) (Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости)

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева ушла в отставку, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.

«Отставку Ледяевой подтверждаем», — заявили в пресс-службе. Исполняющим обязанности министра назначена Анна Данилова.

Как сообщает «ИркСиб», в октябре Ледяеву отстранили в связи с проведением проверки ее деятельности. Причиной стало уголовное дело о мошенничестве при поставках медицинских масок в регион с ущербом на 40 млн руб.

Также Ледяева подтвердила свою отставку порталу «Тайга.инфо» «Вчера написала заявление на увольнение по состоянию здоровья», — рассказала она.

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В середине октября управление Следственного комитета по Иркутской области сообщало, что индивидуальный предприниматель из Ангарска заключил с тремя медучреждениями Иркутска контракты на поставку медицинских масок на крупную сумму. После того, как предприниматель получил деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.

Выяснилось, что поставщик фальсифицировал документы на маски, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта. Ущерб, причиненный бюджету Иркутской области, оценили более чем в 40 млн руб.

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К уголовной ответственности привлекли шестерых человек, имевших отношение к поставке масок в медучреждения. Как сообщают «Тайга.инфо» и газета «Восточно-Сибирская правда», в рамках этого уголовного дела был задержан сын Ледяевой Илья Белоусов.

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