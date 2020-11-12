Глава Иркутского минздрава уволилась после дела о мошенничестве с масками
Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева ушла в отставку, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
«Отставку Ледяевой подтверждаем», — заявили в пресс-службе. Исполняющим обязанности министра назначена Анна Данилова.
Как сообщает «ИркСиб», в октябре Ледяеву отстранили в связи с проведением проверки ее деятельности. Причиной стало уголовное дело о мошенничестве при поставках медицинских масок в регион с ущербом на 40 млн руб.
Также Ледяева подтвердила свою отставку порталу «Тайга.инфо» «Вчера написала заявление на увольнение по состоянию здоровья», — рассказала она.