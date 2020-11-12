Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 76,21 (-0,19) Инвестиции, 11 ноя, 14:16
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 90,05 (-0,31) Инвестиции, 11 ноя, 14:16
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 млн Общество, 05:12 В работе сервисов Google снова произошел сбой Технологии и медиа, 05:11 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 04:58 СМИ допустили отказ Трампа признать поражение после пересчета голосов Политика, 04:42 Отправляющиеся на МКС на корабле Crew Dragon туристы заключили контракт Технологии и медиа, 04:28 Иммунолог описал симптомы бессимптомного течения коронавируса у людей Общество, 03:52 США пригрозили Китаю санкциями из-за отстранения депутатов в Гонконге Политика, 03:52 Как data science предсказывает проблемы на производстве РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 02:59 Американские СМИ перечислили «устрашающее» оружие России Общество, 02:47 СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы ведомства Политика, 02:37 Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю Политика, 02:20 Из чего сделано будущее: технологические киты цифровой трансформации РБК и Intel NUC, 01:49 СНБ Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова Политика, 01:46 Глава Центра Гамалеи назвал главную трудность борьбы с коронавирусом Общество, 01:43
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽77,13 +0,76% EUR/RUB ₽90,81 +0,45% EUR/USD $1,18 -0,33%
Технологии и медиа ,  
0 

В работе сервисов Google снова произошел сбой

Сбой в работе сервисов американской компании Google произошел второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные сервиса ресурса Downdetector.

По данным портала, 97% пользователей столкнулись с проблемой при доступе на сайт. Еще 2% сообщили о трудностях при входе на сайт.

Согласно данным карты сервиса, сбой наблюдается в США, Колумбии, Бразилии, Аргентине, а также в нескольких странах Европы: Испании, Франции, Германии, Польши и Венгрии, а также в Японии, Сингапуре и Индонезии.

На сбой в работе сервисов также пожаловались пользователи Twitter.

Накануне в некоторых странах наблюдался сбой в работе поисковой системы, почтового сервиса Gmail, сайта YouTube и хранилища Google Drive. Тогда с проблемой в работе поискового столкнулись около 45% пользователей, еще 54% заявили о проблемах со входом в учетную запись. Среди пожаловавшихся на работу YouTube 60% не смогли воспроизвести видеоролики, еще 33% — загрузить сайт. Столкнувшиеся с проблемами пользователи Gmail не могли войти в учетную запись (44%), перейти на сайт (38%) и получить сообщения (15%).

Google сбой
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽77,13 +0,76% EUR/RUB ₽90,81 +0,45% EUR/USD $1,18 -0,33%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter