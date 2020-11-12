В работе сервисов Google снова произошел сбой

Сбой в работе сервисов американской компании Google произошел второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные сервиса ресурса Downdetector.

По данным портала, 97% пользователей столкнулись с проблемой при доступе на сайт. Еще 2% сообщили о трудностях при входе на сайт.

Согласно данным карты сервиса, сбой наблюдается в США, Колумбии, Бразилии, Аргентине, а также в нескольких странах Европы: Испании, Франции, Германии, Польши и Венгрии, а также в Японии, Сингапуре и Индонезии.

На сбой в работе сервисов также пожаловались пользователи Twitter.

Накануне в некоторых странах наблюдался сбой в работе поисковой системы, почтового сервиса Gmail, сайта YouTube и хранилища Google Drive. Тогда с проблемой в работе поискового столкнулись около 45% пользователей, еще 54% заявили о проблемах со входом в учетную запись. Среди пожаловавшихся на работу YouTube 60% не смогли воспроизвести видеоролики, еще 33% — загрузить сайт. Столкнувшиеся с проблемами пользователи Gmail не могли войти в учетную запись (44%), перейти на сайт (38%) и получить сообщения (15%).